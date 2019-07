An einem Wohnhaus im Dichterviertel in Radebeul ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr auf dem Friedrich-von-Heyden-Weg eintraf, stand ein Auto samt Carport in Flammen. Auch hatten bereits die Fassade des angrenzenden Wohnhauses Feuer gefangen und Flammen den Dachstuhl erfasst.