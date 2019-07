In der Schönfelder Hochland in Dresden sorgt am Mittwochabend ein Feldbrand für einen großen Feuerwehreinsatz. Seit etwa 19 Uhr steht ein Feld zwischen Gönnsdorf und Weiße auf einer Fläche von einem Hektor in Flammen. Eine riesige Rauchsäule hat sich gebildet, die bereits von weitem zu sehen ist. Die Dresdner Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz.