Feuerwehr rückt zu Großeinsatz nach Coswig aus

Ein Großbrand in einer alten Zellstofffabrik hält seit Samstagnachmittag die Feuerwehr in und um Coswig im Landkreis Meißen in Atem. Das Feuer war gegen 16:00 Uhr auf dem Gelände in der Emil-Hermann-Nacke-Straße im Stadtteil Kötitz ausgebrochen und hatte sich schnell durch das gesamte Gebäude gefressen. Eine riesige schwarze Qualmwolke zog über das Terrain. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in die Nachtstunden andauern. Probleme gab es zunächst mit der Löschwasserversorgung. So musste das Wasser aus der Elbe zur Brandstelle gepumpt werden. Das Feuer war vermutlich vorsätzlich gelegt worden.