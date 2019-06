Bunte Republik Neustadt in Dresden feiert autofrei

Am Freitagabend beginnt in der Dresdner Neustadt die Bunte Republik Neustadt, kurz BRN. Im Herzen des Gründerzeitviertels zwischen Alaunpark, Königsbrücker und Bautzener Straße werden rund 10.000 Gäste das ganzen Wochenende tanzen, essen und trinken. Um Platz für Bühnen, Stände und Publikum zu schaffen, gilt seit Freitagmorgen für alle motorisierten Fahrzeuge Parkverbot. Bis 16 Uhr dürfen sie noch durch das Szeneviertel hfahren, wie Nora Weinhold vom Ordnungsamt sagte. Danach wird die Neustadt zur autofreien Zone. An den Hauptzufahrten werden Barrieren aufgebaut. Anwohner müssen also rechtzeitig entscheiden, ob sie ihr Auto am Wochenende brauchen oder nicht.

Keine Glasflaschen, kein Feuerwerk

Und es gibt noch weitere Auflagen des Ordnungsamtes für die Gäste des Stadtfestes. So ist das Mitbringen und der Verkauf von Glasflaschen während der BRN verboten. An den Hauptzugängen werden diesbezüglich Kontrollen durchgeführt. Flaschen können in extra aufgestellte Container geworfen werden. Zudem gilt ein Feuerwerks- und Waffenverbot. Auch dürfen auf dem Festgelände keine offenen Feuer brennen. Um die Nachtruhe der Anwohner zu gewährleisten, wird die Musik ab 1 Uhr nachts runtergedreht.

Wie das Ordnungsamt mitteilte, werden am Abend Drohnen über die Neustadt fliegen. Mit deren Fotoaufnahmen sollen später die Besucherströme ausgewertet werden. Laut Behörde werden keine Einzelaufnahmen von Personen gemacht.

Seit 1990 findet die BRN traditionell am dritten Juni-Wochenende statt. In diesem Jahr wird von Freitag 17 Uhr bis Sonntag 21 Uhr in der Dresdner Neustadt gefeiert. Es gibt viele kleine Bühnen, auf denen die unterschiedlichsten Musikstile gespielt werden, Aktionen für Kinder und Partys bis weit in die Nacht.

Das Festgebiet der Bunten Republik Neustadt