BRN: Politik oder Kommerz?

Die politischen Ziele Anfang der 90er-Jahre waren klar gesetzt. Die Initatoren kritisierten die damalige DDR-Regierung, die sich nicht sonderlich um den Dresdner Stadtteil Äußere Neustadt kümmerte. Zahlreiche Abrisspläne lagen vor, Gebäude waren dem Verfall preisgegeben. Die BRN sollte soziale Missstände aufdecken, den Traum von einer freien, solidarischen und gerechten Welt ohne Waffen ausleben. Neben den politischen Zielen wurde in den folgenden Jahren zunehmend Wert auf die kulturelle Vielfalt gelegt. Bei den "Anti-Staatsfeiertagen" wurden Mahnmale für "die geschundene Mutter Erde" errichtet. Leere Milchkartons, Bierbüchsen oder Pappschachteln dienten als Skulptur.

Verlängerte Öffnungszeiten, kleine Veranstaltungen in den Kneipen, viel Musik und vor allem eine bunte Neustadt prägen das Stadtbild während der BRN. Immer noch treten in vielen Kneipen Künstler auf, der Andrang ist groß, die Stimmung ausgelassen. "Allerdings nimmt das Angebot von Jahr zu Jahr ab", kritisiert André El Cubanito vom gleichnamigen Restaurant. "Es wird immer weniger Musik geboten und die Künstler kriegen immer weniger Auftrittsmöglichkeiten."

Die BRN hat sich verändert. Weniger Angebot an Kunst und Musik, weniger Stände.

Bildrechte: Xcitepress

Kreativ sind die Neustädter bis heute, findet Susanne Meyer-Götz, eine Neustädter Imbissbudenbesitzerin. "Allerdings geht sie im öffentlichen Bereich durch Einschränkungen seitens der Stadt verloren." Eine Auflage ist, dass nur die Gehwege benutzt werden dürfen, die Straßen sind tabu. Das dient zwar der Sicherheit während des Stadtteilfestes, allerdings, so die Imbissbesitzerin, fehlt es an Platz. In diesem Jahr hat die Geschäftsführerin im Hinterhof einen Wrestling-Ring aufgebaut: "Das ist halt eine schöne, schräge Veranstaltung, die gut zur BRN passt. Es geht hier nicht um prügeln, sondern das ist hartes Training, damit man sich nicht verletzt".