Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am kommenden Montag nach Dresden. Dort will sie am Abend nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei an einem Netzwerktreffen von Frauen im Dresdner Albertinum teilnehmen. Es vereine Frauen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Über den Besuch Merkels hatte zunächst die "Sächsische Zeitung" berichtet.