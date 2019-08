Noch bis Freitag macht die Bundesweinprämierung zum ersten Mal Station in Sachsen. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft als Ausrichter teilte mit, dass geschulte Prüfer in dieser Woche rund 1.700 Weine und rund 300 Sekte verkosten und bewerten. Was zunächst feuchtfröhlich klingt, ist tatsächlich eine ziemlich ernsthafte Angelegenheit. Nach einem festen Fünf-Punkte-Schema werden den Weinen und Schaumweinen Medaillen in Bronze, Silber oder Gold verliehen.

Professor Rainer Jung, Önologe an der renommierten Weinbau-Universität in Geisenheim, wacht über den korrekten Ablauf. "Objektivität ist unsere oberste Prämisse", sagt der Sensorik-Fachmann. Deshalb dürfen auch nur geschulte Verkoster mit DLG-Prüferpass teilnehmen. Sie bewerten die Weine und Sekte nach Farbe/Aussehen, Geruch, Geschmack und danach, ob die typischen Eigenschaften der Rebsorte verhanden sind. Die Herkunft und die Produzenten sind den Prüfern unbekannt, wohl aber Rebsorte und Jahrgang: In einem Vorbereitungsraum werden die Gläser aus mit Socken verhüllten Flaschen gefüllt. Diskretion wird groß geschrieben, weshalb die Bundersweinprämierung auch als unabhängig in der Branche anerkannt ist. In Socken werden die Flaschen vor neugierigen Blicken geschützt. Die Tester sollen die Produzenten nicht erkennen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Bei Zweifelsfällen in der Beurteilungen werden die Weine auch zweimal verkostet - stets von Vierer-Teams. Rund zehn bis 15 Prozent der eingereichten Weine fallen durch. Sie haben Fehler und erhalten keine Prämierung. Be der Bewertung müssen sich die Prüfer auch auf neue Rebsorten - sogenannte pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen - oder Einflüsse des Klimawandels auf traditionelle Rebsorten einstellen. Jung schenkt einen 2017er-Riesling aus dem Rheingau ein, der eine spürbare Phenolnote hat. Diese entwickelt sich in der Flasche und ist auf Hitze und Trockenheit im Weinberg zurückzuführen, denen die Trauben an den Rebstöcken ausgesetzt sind. In südlichen Ländern sind solche Geschmacksnuancen üblich, so der Sensorik-Fachmann. In Deutschland seien diese bisher selten und nicht als klassischer Weinfehler zu bewerten, wohl aber diskussionswürdig, da die bekannte Fruchtigkeit eines heimischen Rieslings überdeckt wird.

Niemand weiß, woher die Weine kommen. Bildrechte: MDR/L. Müller Nach Angaben von DLG-Projektleiterin Anika Schramm werden bei vier Durchgängen der Bundesweinprämierung in jedem Jahr rund 4.000 Weine und Sekte verkostet. Winzer zahlen 125 bis 135 Euro pro eingereichtem Wein, der zuvor schon eine Landesweinprämierung in den Anbaugebieten bestanden haben muss. Zudem müssen die Weingüter mindestens 400 Liter des Weins zum Zeitpunkt der Anmeldung vorrätig haben. Aus Sachsen haben sich in diesem Jahr sechs Weingüter bei der Bundesprämierung beteiligt. Die Ergebnisse werden erst in dieser Woche bekannt, sodass noch keine Namen genannt werden. Rund 70 Betriebe sind haupt- beziehungsweise nebengewerblich im Weinbau in Sachsen aktiv.

Mit Dichtemesserung wird geprüft, ob es sich tatsächlich um den von den Weingütern angegebenen Wein handelt. Bildrechte: MDR/L. Müller Der Medaillen dienen den Weingütern als Marketinginstrument. Die Teilnahme an der Bundesweinprämierung sei etwa für Staatsweingut Schloss Wackerbarth sehr wichtig, sagte Sprecher Martin Junge. Geschulte Weinexperten aus den verschiedenen Weinregionen Deutschlands würden unabhängig und neutral bewerten. "Bei unserer Betriebsgröße – Schloss Wackerbarth bewirtschaftet 92 Hektar Rebfläche und zählt damit zu den 15 größten Weingütern Deutschlands – hilft uns diese Sicht von außen auf die Entwicklung unserer Qualitäten bei der Einordnung in das sächsische und nationale Angebot am Markt." Außerdem ließen sich so Unterschiede zwischen dem Selbst- und Fremdbild schneller erkennen, so Junge.



Das Familienweingut Matyas aus Coswig verzichtet hingegen bisher auf eine Teilnahme. Kellermeister und Önologe Hendrik Weber will diese aber für die Zukunft nicht ausschließen. Zur Vermarktung bestimmter Weine sei die Prämierung durchaus geeignet, so der Winzer. Gefragte Rebsorten, die sich wie etwa die Scheurebe quasi von alleine verkaufen, benötigten hingegen keine Medaillen auf der Flasche, so Weber. Stammkunden kauften nicht nach Medaillen. Neue Zielgruppen aber könnten auf kleine und weniger bekannte Betriebe und deren Weine aufmerksam werden, meint der Absolvent der Weinbau-Hochschule Geisenheim.

Quelle: MDR/lam