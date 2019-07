Der Tiefflug eines Privatjets über Dresden am Sonnabend hat für den Piloten möglicherweise Konsequenzen. Das kleine Passagierflugzeug war kurz nach 20 Uhr in nur etwa 100 Metern Höhe über das Elbtal und die Landeshauptstadt hinweggeflogen. Wie die Landesdirektion Sachsen am Mittwoch mitteilte, ist der Tiefflug der Deutschen Flugsicherung bekannt. Die Behörde bestätigte zudem die geringe Flughöhe und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Pilot müsse mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro rechnen.