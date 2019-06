Tausende bei Christopher Street Day Demonstration in Dresden

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonnabend in Dresden für Toleranz und Gleichbehandlung, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung demonstriert. Anlass der Parade war die 26. Auflage des Christopher Street Day. Dieser war am Donnerstag eröffnet worden und lädt nun bis zum 16. Juni zu ganz vielfältigen Veranstaltungen ein. Das Motto, das über allem steht, lautet: "Jeder ist 100 Prozent Mensch. Ohne wenn und aber". Und genau das war auch die Botschaft für die wohl farbenhfroheste politische Demonstration in der Stadt. Mehr dazu im Video: