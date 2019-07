Die Sächsische Landesstelle gegen Suchtgefahren sieht im Freistaat Fortschritte im Kampf gegen die Droge Crystal. Leiter Olaf Rilke sagte dem MDR, die Zahl der Therapien wegen Crystal-Meth sei leicht gesunken. Auch suchten weniger Betroffene Hilfe in Suchtberatungsstellen. 2015 sei es noch bei mehr als 18 Prozent aller Drogenberatungen um das Thema Crystal gegangen, im vergangenen Jahr bei weniger als 15 Prozent. Dies sei aber kein Grund zur Entwarnung, mahnte Rilke mit Blick auf zunehmende Probleme mit der Droge Cannabis. Auf der anderen Seite sei die Zahl kommunaler Suchtberatungen in den vergangenen Jahren aufgestockt worden, lobte Rilke.



Seit 1998 wird am 21.Juli bundesweit der nationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige begangen. In Leipzig wird nach Angaben der Stadtverwaltung am Sonntag von 14 bis 16:30 Uhr im Elsapark gegenüber vom Stadtteilpark Rabet an Menschen gedacht, die an ihrer Drogenabhängigkeit gestorben sind.