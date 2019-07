Die Sächsische Dampfschiffahrt in Dresden hat neue Geschäftsmodelle angekündigt. Orientieren sollen sich diese an den neuen klimatischen Rahmenbedingungen. Denn das Niedrigwasser der Elbe hat in den vergangenen Jahren immer wieder dazu geführt, dass Schiffe der Dampfschiffahrt auch in der Hochsaison nicht fahren konnten. Es gab dadurch große wirtschaftliche Verluste.