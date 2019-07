In Dresden bekommt eine Außenstelle des Deutschen Krebsforschungszentrums DKFZ. Sie soll auf dem Onkologischen Campus neben dem Universitätsklinikum entstehen. DKFZ-Vorstandschef Baumann unterzeichnet am Montagvormittag im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Gründungsvereinbarung.

Das Krebsforschungszentrum mit Hauptsitz in Heidelberg ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Mehr als 3.000 Mitarbeitern forschen hier an den Ursachen von Krebs, den Risikofaktoren und Vorsorgemöglichkeiten.