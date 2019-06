Unter dem Motto "25 Jahre und durstig auf Meer" sucht die Wasserwacht Sachsen am Sonnabend in Dresden ihre besten jugendlichen Rettungsschwimmer. Bei der Meisterschaft starten die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren in drei Altersklassen. Die Teilnehmer müssen neben den Schwimmdisziplinen auch einen Erste-Hilfe-Parcours absolvieren.