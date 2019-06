Neue Labore für Novaled in Dresden eingeweiht

In Dresden ist am Mittwoch der neue Standort von Novaled eingeweiht worden. Für rund 30 Millionen Euro entstanden Labore und Produktionsräume zur Entwicklung organischer Leuchtdioden (OLED). Novaled produziert Materialien für hauchdünne Displays in allen elektronischen Geräten. Abnehmer sind laut Geschäftsführer Gerd Günther vor allem die Displayhersteller für Smartphones und Tablets in Asien.