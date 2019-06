Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) Dresden haben auf der renommierten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris neue Kunden für die Frachterumrüstung des Airbus-Modells A321 gewinnen können. Das Unternehmen teilte mit, es seien Absichtserklärungen mit einer Fluggesellschaft und einem Leasingunternehmen unterzeichnet worden. Die Maschinen sollen 2020 umgerüstet und ausgeliefert werden.



Derzeit befindet sich bereits eine Maschine für eine Frachtgesellschaft aus Luxemburg in der Umrüstung in Dresden.