Der Elberadweg ist in Sachsen eine der beliebtesten Fahrradrouten. Wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) mitteilte, landete der Elberadweg bei Befragungen von Tausenden Radurlaubern immer auf den vorderen Plätzen. Neben den relativ flachen Radrouten hat der Landestourismusverband zunehmend auch die Mountainbiker im Blick. Angebote wie das Trailcenter Rabenberg im Erzgebirgskreis oder die Bikewelt Schöneck im Vogtland seien ein Zeichen dafür, dass sich der Mountainbiketourismus langfristig in Sachsen etablieren könne.

Das sächsische Verkehrsministerium sieht das anders. Alle Radwege an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen seien in der vergangenen Legislaturperiode neu konzipiert worden. Etwa 540 Kilometer Radwege würden neu geplant, werden oder wurden in Sachsen gebaut. 300 Millionen Euro seien in Sonderprogramme für den Radverkehr geflossen, so das Ministerium.