In Coswig hat die Kriminalpolizei Ermittlung aufgrund einer Brandserie aufgenommen. Innerhalb von vier Wochen hatte es mehrfach gebrannt. Drei Brände schreiben die Kriminalisten der Brandserie zu. Am 8. Mai brannte eine Gartenlaube in Coswig. Das Feuer ging von einem Holzstapel aus griff neben der Laube auch auf Mülltonnen und den Grundstückszaun über. Genau einen Monat später am 8. Juni brannten dann erneut Mülltonnen in Coswig, diesmal auf einem Betriebsgelände an der Straße Am Güterbahnhof. Das Feuer verursachte auch an der Fassade der nahegelegenen Werkhalle einen Schaden. Noch am selben Tag brannte in Coswig eine Lagerhalle. In allen drei Fällen wurde der Brand vorsätzlich gelegt, so die Ermittler. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.