Knapp zwei Drittel der Arbeitnehmer sind laut einer Studie auch im Urlaub per Smartphone, Tablet oder Computer für die Firma erreichbar. Die Krankenkasse Barmer hatte dazu 1.200 Beschäftigte bundesweit befragt. Demnach waren 64 Prozent der Befragten weiter mit ihrem Arbeitgeber verbunden. 57 Prozent gaben an, Anrufe anzunehmen, 61 Prozent blieben über Kurznachrichtendienste erreichbar, 27 Prozent per E-Mail. Mehrfachnennungen waren möglich.