In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Dynamo Dresden am Sonnabend auf TuS Dassendorf. Das Spiel des sächsischen Zweitligisten gegen die Oberligisten aus Schleswig-Holstein findet in Zwickau statt. Nach Einschätzung des Sachsenradio-Reporters Gert Zimmermann sind die Schwarz-Gelben der klare Favorit in der Partie.