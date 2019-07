Der Fanfarenzug Dresden hat bei der "World Association of Marching Show Bands" in Kanada die Silbermedaille in der Kategorie Parade geholt. Die Musiker mussten sich lediglich dem Fanfarenzug Strausberg aus Brandenburg geschlagen geben. Im großen Finale, der Fieldshow, konnte sich der Fanfarenzug Dresden immerhin den siebten Platz von insgesamt elf erspielen. Auch hier lagen die Dresdner einige Plätze hinter den Strausbergern. Die weltbesten Marschbands sind die "Calgary Stampede Showband", die "Chien Kuo High School Marching Band" aus Taiwan und die "Calgary Stetson Show Band", die jeweils aus 80 bis 100 Musikern bestehen. Die 34 Musikerinnen und Musiker und ihre sechs Betreuer aus Dresden waren unter dem Motto "Wir bringen die Luft zum Klingen" ins fast 8.000 Kilometer entfernte Calgary gereist.

"Das waren überwältigende Eindrücke in Kanada und wir sind zufrieden mit den Ergebnissen. Die Anstrengungen haben sich gelohnt und der Abstand zum Weltmeistertitel in der Kategorie Parade war hauchdünn. Wir lagen nur 0,04 Punkte hinter den Brandenburgern", sagte der Fördervereinsvorsitzende Eberhard Tschök MDR SACHSEN. 2015 hatte der Fanfarenzug Dresden in Kopenhagen bereits den Vizeweltmeistertitel in der Disziplin geholt. Auch den Titel des weltbesten Drum Majors können die Dresdner für sich beanspruchen. Ein Drum Major (Stabführer) leitet den Fanfarenzug beim Marschieren und Musizieren. In Kanada holte Stabführerin Nadja Tschök den Titel, berichtete Eberhard Tschök - nicht nur namensverwandt, sondern der stolze Vater.