Die Punkband Feine Sahne Fischfilet hat ihr für Sonnabend geplantes Konzert bei den Dresdner Filmnächten abgesagt. Wie die Band am Donnerstag auf ihrer Facebookseite mitteilte, hat sich Gitarrist Christoph Sell bei einem Fahrradunfall verletzt. Sein Arm sei in Gips gelegt worden. Die Band will nach einem weiteren Arzttermin mitteilen, ob und wann das Konzert nachgeholt werden kann. Die Karten sollen vorerst ihre Gültigkeit behalten. Für ihre Fans hat die Band ein "kleines Trostpflaster" organisiert. Demnach können Konzertkartenbesitzer am Sonnabend ab 21:30 Uhr kostenlos den Film "Wildes Herz" bei den Filmnächten schauen.