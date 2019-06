Spatenstich für Heizleitung unter der Elbe in Dresden

In Dresden wird am Mittwoch der erste Spatenstich für einen Elbtunnel vollzogen. Mit Hilfe der Flussunterquerung erweitert die Drewag ihr Fernwärmenetz. Der städtische Energieversorger plant schon seit einiger Zeit dieses umfangreiche und ambitionierte Projekt. 4.500 Wohnungen sollen künftig durch den Elbtunnel in Pieschen und der Leipziger Vorstadt mit Fernwärme versorgt werden. Das - so die Dresdner Stadtwerke - sei gut für die Stadt und gut für das Klima. Die Emission mit Co2 werde reduziert.