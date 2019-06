Wenn in Weixdorf im Dresdner Norden die Oldtimer-Motorräder dröhnen, wird heute natürlich keine Autobahn mehr gesperrt. Das war von 1951 bis 1971 allerdings anders: Da wurde auf dem Autobahnkreuz Dresden-Hellerau alljährlich ein DDR-Meisterschaftslauf ausgetragen und dafür das spinnenartige Verbindungsstück von Dresden in Richtung Bautzen/Berlin kurzerhand für den Verkehr geschlossen. Bis zum Mauerbau kamen auch viele Westfahrer zum "Spinnerennen". Am Start waren nicht nur Zweiräder und Seitenwagengespanne, sondern auch sogenannte "Rennzigarren" auf vier Reifen. Von der Geschichte und der Begeisterung, die jährlich jubelnde Massen anlockte, erzählt ein Film, der heute Abend im MDR FERNSEHEN gezeigt wird.