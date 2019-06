Am Donnerstag beginnen in Dresden die "Filmnächte am Elbufer". In diesem Jahr geht die Veranstaltung in ihre 29. Saison. Zum Auftakt ist ab 21:30 Uhr der Klassiker "Go, Trabi, Go" zu sehen. Die Hauptdarsteller Wolfgang Stumph und Claudia Schmutzler werden anwesend sein. Bis zum 25. August bieten die Filmnächte wieder eine Mischung aus bekannten Filmen und Neuheiten. Unter anderem stehen Filme wie "Bohemian Rhapsody" und "Avengers: Endgame" sowie die Premiere von "Made in China" auf dem Programm. Musikalische Höhepunkte sind Auftritte von Neil Young, der Fantastischen Vier, Helge Schneider sowie von Dauerbrenner Roland Kaiser. Vier Mal wird Kaiser im Rahmen seiner "Kaisermania" auftreten.