Weiter Streik im Einzelhandel in Dresden

Im Dresdner Einzelhandel wird auch am Donnerstag gestreikt. Betroffen sind die Bekleidungsgeschäfte Primark, Esprit und H&M sowie das Möbelhaus Ikea. "Die Beschäftigten wollen für ihre Leistungen fair bezahlt werden und an der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Einzelhandel beteiligt werden. Auch Unterschiede bei den Einkommen zwischen Ost und West müssen im 30. Jahr der Grenzöffnung endlich abgebaut werden", fordert Ver.di-Streikleiter Jörg Lauenroth-Mago. Ver.di will für die rund 256.000 Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Lohnerhöhung erreichen.