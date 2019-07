Fußballzweitligist Dynamo Dresden hat am Sonntag mit Tausenden Fans seine Saisoneröffnung im Stadion gefeiert. Dabei wurden die neue Mannschaft und das Trainerteam vorgestellt.

Am Sonnabend hatte Dynamo das letzte Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Greuther Fürth im Sportzentrum Stangendorf unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 2:3 verloren. Am kommenden Sonnabend gibt es mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg den scharfen Start in die Saison.