Industrieroboter programmieren ohne Programmierkenntnisse. Für diese Idee erhielt das Dresdner Unternehmen Wandelbots am Mittwoch den Sächsischen Gründerpreis. Auf der Futuresax-Konferenz im Ostra-Dome in Dresden übergab Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig die Urkunde. Wandelbots hat eine Sensorjacke entwickelt, mit der ein Arbeiter einem Roboter eine bestimmte Bewegung vormachen kann, welche dieser dann nachmacht. Im Laufe der Zeit "lernt" der Roboter den Ablauf. Herzstück der Anwendung von Wandelbots ist eine Software, die das maschinelle Lernen ermöglicht.

Vergeben wurden auf der Konferenz auch wieder der ebenfalls mit 30.000 Euro dotierte Sächsische Transferpreis für den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Geschäftswelt sowie der mit 50.000 Euro dotierte Sächsische Innovationspreis, welcher innovative Mittelständler prämiert. Die Jury hatte die Qual der Wahl, kam am Ende aber zu einem eindeutigen Votum.

So ging der Transferpreis an Prof. Karl Leo von der TU Dresden, der seit mehr als 20 Jahren an organischen Halbleitern forscht, wie sie zum Beispiel in Handy-Displays oder Flachbildbildschirmen vorkommen. Unter anderem zählt er zu den Gründern der Firma Novaled, die der Samsung-Konzern 2013 für eine viertel Milliarde gekauft hat. Über den ersten Platz des Sächsischen Innovationspreises 2019 konnte sich die Innoperform GmbH aus Malschwitzer freuen. Sie hat einen Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster entwickelt. Dieser ermöglicht auch bei geschlossenem Fenster die Lüftung eines Raums, so dass sich kein Schimmel bildet.