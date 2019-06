Dresden: Picknick für Weltoffenheit

Hunderte Menschen haben am Mittwoch in der Dresdner Innenstadt miteinander gegessen, geplaudert, gesungen und getanzt. Beim mittlerweile vierten Gastmahl "Dresden is(s)t bunt" wurde der Altmarkt für einige Stunden zum großen Picknickplatz. Menschen jeglicher Herkunft saßen an den zu einem Stern geformten Biertischen. "Ein großartiges Fest der Lebensfreude", sagte Rainer Ordemann, Präsident der Cellex Stiftung, die das Spektakel zusammen mit dem Bündnis Dresden.Respekt für Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie organisierte. Fremde und Freunde teilten ihre Lieblingsspeisen von Eierschecke bis Couscous, bastelten Geldbörsen aus Tetra-Packs oder kamen einfach miteinander ins Gespräch.