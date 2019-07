Im Lichthof des Landgerichtes Dresden versammelten sich Menschen zum Gedenken an die Ermordung der Ägypterin Marwa El-Sherbini am 1. Juli 2009.

Im Lichthof des Landgerichtes Dresden versammelten sich Menschen zum Gedenken an die Ermordung der Ägypterin Marwa El-Sherbini am 1. Juli 2009. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Zehn Jahre nach dem rassistisch motivierten Mord an Marwa El-Sherbini ist am Montag in Dresden mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung und einem ökumenischen Friedensgebet an die Ägypterin erinnert worden. Weitere Gedenkveranstaltungen sind in den kommenden Tagen geplant, darunter ein Podium in der Dresdner Zentralbibliothek und ein Mahngang.