Die Max-Planck-Gesellschaft trauert um ihre auf der griechischen Insel Kreta ermordete Forscherin Suzanne Eaton. In einem am Montag auf der Homepage veröffentlichten Brief an deren Ehemann würdigte Präsident Martin Stratmann die Biologin als hervorragende Wissenschaftlerin und wunderbaren Menschen. Sie sei von Beginn an eine Schlüsselperson und eine wesentliche Säule des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden gewesen.