Zur Stärkung der Demokratie stellt das Bundesfamilienministerium dem Freistaat Sachsen zusätzliche 300.000 Euro Fördermittel bereit. Nach Angaben des sächsischen Integrationsministeriums wird das Geld an drei Dresdner Projekte übergeben mit. Mit rund 150.000 Euro geht etwa die Hälfte der Zusatzförderung an den Verein RAA Sachsen, der Opfer rechter Gewalt berät. Weitere 100.000 Euro bekommt das Kulturbüro Sachsen für ein mobiles Beratungsprojekt zur Demokratieförderung. Der Verein Courage Werkstatt erhält zusätzliche 50.000 Euro für ein mobiles Beratungsprojekt speziell an Schulen.