Die griechische Polizei hat offenbar den Mord an einer Wissenschaftlerin aus Dresden aufgeklärt. Wie griechische Medien berichten, soll ein 27 Jahre alter Mann aus Kreta das Verbrechen gestanden haben. Die Polizei hat dies noch nicht offiziell bestätigt. Der mutmaßliche Täter wurde aufgrund von DNA-Spuren festgenommen.

Die Leiche der 59-Jährigen war in der vergangenen Woche auf der Insel gefunden worden. Wanderer fanden sie in einer Grotte. Aufgrund des Fundorts gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter aus der Region stammt. Die gebürtige US-Amerikanerin hatte für das Dresdner Max-Planck-Institut an einer wissenschaftlichen Tagung auf Kreta teilgenommen. Sie war seit dem 4. Juli verschwunden.