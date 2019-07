Die Zahl der Bäume an Bundes- und Staatsstraßen hat in Sachsen im Jahr 2018 weiter abgenommen. Konkret wurden im vergangenen Jahr 7.674 Bäume an diesen Straßen im Freistaat gefällt - und im Gegenzug 415 neue Bäume nachgepflanzt. Das ergab eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Wolfram Günther.

"Gerade einmal fünf Prozent aller in Sachsen an Bundes- und Staatsstraßen im Jahr 2018 gefällten Bäume wurden wieder ersetzt. Das ist ein dramatischer Verlust", urteilte Wolfram Günther. Er verwies auf den hohen ökologischen Wert der Straßenbäume und ihre landschaftsprägende Funktion in Sachsen. Gleichzeitig kritisierte der Grünen-Politiker die sächsische Regierung. "Leider haben Bäume bei der sächsischen Staatsregierung keine Lobby. Als Hindernis für Baumaßnahmen oder mit der Begründung der Verkehrssicherung werden sie immer wieder entfernt."

Zudem würden viele Straßenbäume absterben, weil Landwirtschaftsbetriebe bei ihren Arbeiten bis direkt an die Baumstämme heranführen und Wurzeln beschädigten..