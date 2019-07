In Dresden ist gegen einen mutmaßlichen Räuber Haftbefehl erlassen worden. Der 32-Jährige hatte am Dienstag in Dresden-Löbtau zunächst zwei Passanten mit einer Pistole bedroht. Er forderte deren Fahrzeuge. Doch die Männer regierten todesmutig: Sie händigten die Autoschlüssel nicht aus, daraufhin ließ der 32-Jährige von den Männern ab. Dann betrat er eine Praxis in der Kesselsdorfer Straße raubte dort den Autoschlüssel einer Mitarbeiterin. Mit dem dazugehörigen Golf fuhr er anschließend über die Flügelwegbrücke in Richtung Dresden-Mickten. Dabei verursachte er zwei Unfälle, bei denen sechs andere Fahrzeuge beschädigt wurden. Und dann floh er zu Fuß in Richtung Elbe. Als er von den Beamten gefasst wurde, trat er ihnen mit einer Pistole entgegen. Daraufhin schoss ein Beamter und verletzte den Tatverdächtigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.