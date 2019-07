In Dresden wird am Nachmittag ein mutmaßlicher Auto-Räuber auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Nach Polizeiangaben hatte der 32-Jährige am Dienstag in Dresden-Löbtau zunächst zwei Passanten mit einer Pistole bedroht und deren Fahrzeuge gefordert. Doch die Männer händigten ihre Autoschlüssel nicht aus. Daraufhin ließ der mutmaßliche Räuber von ihnen ab. Anschließend betrat er eine Praxis in der Kesselsdorfer Straße und raubte dort den Rucksack samt Autoschlüssel einer Mitarbeiterin. Mit dem dazugehörigen Golf fuhr er anschließend über die Flügelwegbrücke in Richtung Dresden-Mickten. Dabei verursachte er zwei Unfälle, bei denen sechs andere Fahrzeuge beschädigt wurden.