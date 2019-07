Aus ganz Europa knatterten für dieses Wochenende harte Jungs und Mädels mit ihren heißen Öfen nach Dresden. Die Harley Days waren zum zweiten Mal in der Stadt. Am ganzen Wochenende konnten sich die Biker an Ausrüstung, Motorrädern und auch neuen Modellen sattsehen. Neuheit war dabei die elektronische Harley Davidson für umweltbewusste Fahrer. Den meisten Bikern fehlt dabei aber der typische Klang der Maschine. Außerdem gab es geführte Touren durch die nähere Umgebung und Livemusik. Zum Abschluss fand am Sonntag die große Bikerparade statt.