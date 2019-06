Ein 37-Jähriger hat in einem Stadtbus in Dresden mehrere Fahrgäste angepöbelt und den Hitlergruß gezeigt. Als der Täter in der Nacht zum Sonntag von mehreren Männern aufgefordert wurde aufzuhören, warf er eine Glasflasche nach ihnen und entblöste sich. Bei der folgenden Festnahme versuchte der Mann, die Beamten zu treten und zu schlagen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Hitlergrußes, exhibitionistischen Handlungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Vorfall ereignete sich in einem Bus der Linie 94.



Der nach Polizeiangaben russischstämmige Deutsche war stark alkoholisiert.



In den zurückliegenden Wochen musste die Polizei in Dresden mehrfach wegen Zeigen des Hitlergrußes eingreifen und Anzeigen schreiben.