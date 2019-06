Ex-Mitarbeiter des LKA Sachsen fordert Schadenersatz vom ZDF

Ein als "Hutbürger" in die Schlagzeilen geratener früherer Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen hat das ZDF und einen Kameramann verklagt. Wie das Magazin "Der Spiegel" am Freitag vorab berichtete, verlangt der Mann mindestens 20.000 Euro Entschädigung wegen der Verletzung von Medien- und Persönlichkeitsrechten.

Maik G. war im August 2018 am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden von einem ZDF-Fernsehteam gefilmt worden. Der mit schwarz-rot-goldenem Anglerhut und Sonnenbrille bekleidete Beamte hatte die Medienleute deshalb lautstark bepöbelt und bedroht. Die sächsische Polizei hielt das Presseteam längere Zeit fest. Die Aufnahmen lösten bundesweit Debatten über die Pressefreiheit und die Gesinnung von Mitarbeitern in den Sicherheitsbehörden des Freistaates aus.