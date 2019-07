Die Deutsche Bahn kauft 17 gebrauchte Doppelstockzüge für die neue Intercity-Linie zwischen Dresden und Rostock. Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte , sollen die wenige Jahre alten Züge ab Frühjahr 2020 im Zweistundentakt zwischen Dresden und Rostock über Berlin und Oranienburg fahren. Die Züge des Schweizer Herstellers Stadler Rail sind bis zu 200 Stundenkilometer schnell und bestehen aus vier oder sechs Wagen mit gut 300 beziehungsweise 500 Sitzplätzen. Auch ein gastronomischer Service ist vorgesehen. Nach dem Kauf von der Westbahn werden die Züge für den Einsatz bei der DB AG umgerüstet.

Noch fahren die 17 Doppelstock-Züge bei der Westbahn zwischen Salzburg und Wien über Linz. Bildrechte: dpa

Zwischen Fahrplanwechsel im Dezember und dem Start der österreichischen Züge im Frühling sollen zunächst alte Intercity-Garnituren übergangsweise eingesetzt werden. Zwischen Dresden und Berlin besteht gemeinsam mit der etablierten Eurocity-Linie Prag - Hamburg dann ein Stundentakt.



Die Westbahn, die seit 2011 in Konkurrenz zu den Österreichischen Bundesbahnen insbesondere zwischen Salzburg und Wien fährt, schafft sich Medienberichten zufolge spurtstarke und schnellere Züge aus chinesischer Produktion an. Da die DB AG vor einigen Monaten eine passgenaue Ausschreibung für gebrauchte Doppelstocktriebwagen veröffentlicht hatte, war in Bahnkreisen schon länger vermutet worden, dass Westbahn-Züge zur DB AG wechseln könnten.