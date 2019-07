Das Dresdner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat die Pläne für den Strukturwandel in den deutschen Kohleregionen grundlegend in Frage gestellt. Der stellvertretende Ifo-Chef Joachim Ragnitz erklärte, das große Problem etwa in der Lausitz sei nicht der Kohleausstieg, sondern die fehlenden Arbeitskräfte. Deshalb müsse man die Region attraktiv für Zuwanderung machen, so Ragnitz. Die Ideen für den Wandel müssten aus der lokalen Wirtschaft kommen, es sei zudem ein Denkfehler, anzunehmen, dass viel Geld auch viel helfe, sagte Ragnitz.