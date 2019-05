Am 19. Juni steigt in Dresden wieder die "futureSAX-Innovationskonferenz". Unter dem Motto Idee, Transfer, Innovation vergibt Sachsens Wirtschaftsministerium dort den Sächsischen Innovationspreis, den Gründerpreis und einen Transferpreis. Alle drei Staatspreise sind mit insgesamt 110.000 Euro dotiert. Während beim Innovations- und Transferpreis ausschließlich eine Jury über Sieg oder Niederlage entscheidet, treten die Nominierten des Gründerpreises auch bei einem Publikumswettbewerb an. Wer für sie abstimmen will, kann dies noch den ganzen Freitag online unter www.futuresax.de/publikumspreis tun.