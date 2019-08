Als Grund für die Einstellung des Zugverkehrs hatte die Städtebahn Schäden an Zügen genannt und dafür die DB Netz AG verantwortlich gemacht. Diese habe die Trassen nicht von Vegetation frei gehalten. Die Bahn wies die Vorwürfe zurück. Wegen der Schäden hatte der Eigentümer der Züge vor neun Tagen den Mietvertrag gekündigt. Der Städtebahn-Geschäftsführer Torsten Sewerin nannte in einer Mitteilung Zahlen zu seinen Vorwürfen: Danach habe es zwischen 2011 und 2018 im Netz der Städtebahn 60 betriebsgefährliche Zusammenstöße mit "Bäumen im Gleis" gegeben. In 32 dieser Fälle sei es zu Kollisionen mit erheblichen Sachschäden in Höhe von 1,6 Millionen Euro gekommen.