In Dresden-Dobritz wird am Mittwoch ein sogenannter IT-Campus eröffnet. Vor zwei Jahren hatte die Itelligence AG dort an der Breitscheidstraße das denkmalgeschützte, ehemalige Schokopack-Hochaus samt Außenanlagen gekauft. Der Zwölfgeschosser war in der DDR der Verwaltungssitz des VEB Schokoladen- und Verpackungsmaschinen Dresden und stand lange leer.