Der Verkehrsverbund Oberelbe plant eine 30-Minuten-Taktung zwischen Ottendorf-Okrilla und Dresden. Dafür soll die Bahnstrecke Dresden - Königsbrück gemeinsam mit der DB Netz AG in den nächsten Jahren modernisiert werden. Der VVO will sich mit 2,2 Millionen Euro an den Planungskosten und der Modernisierung der Bahnstationen beteiligen. Das hat jetzt die Verbandsversammlung beschlossen. Die geschätzten Gesamt-Investitionen in Stationen und Strecke belaufen sich auf rund 36 Millionen Euro. Zu einer möglichen Förderung der Maßnahmen nehmen der VVO, der Freistaat Sachsen, die DB AG und der Bund Gespräche auf.