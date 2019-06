Autokläger und Diebesbanden lähmen Gerichte in Sachsens

Nachdem die Zahl der Asylverfahren in Sachsen rückläufig ist, sind Teile der Justizbehörden dennoch blockiert. Denn: Aufwendige Prozesse sowie Zivilverfahren im Zuge des VW-Abgasskandals und des Betrugsfalls um den Finanzdienstleister Infinus bringen Sachsens Landgerichte und das Oberlandesgericht (OLG) an ihre Grenzen. "Massenverfahren nehmen zu und beschäftigen die Justiz inzwischen gewaltig", sagte OLG-Präsident Gilbert Häfner am Montag. Hinzu kämen Bandenverfahren mit Dolmetschern, die sich in die Länge zögen. "Das blockiert die Strafkammern an Landgerichten. Das ist ein bundesweites Problem."