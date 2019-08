Der Sänger Roland Kaiser sieht Künstler in der Verantwortung, sich auch zur Politik zu äußern. Vor seinem Konzert am Sonnabend in Dresden sagte der 67-Jährige: "Menschen, die wie ich eine Stimme haben, der man zuhört, stehen in der Pflicht. Wenn sie merken, dass es in unserem Land Entwicklungen gibt, die man nicht gutheißen kann, dann müssen sie ihre Stimme erheben und für eine Verbesserung der Situation kämpfen." Roland Kaiser war schon 2015 auf einer Kundgebung als Reaktion auf Pegida in Dresden aufgetreten und hatte für Mitmenschlichkeit und Dialog geworben.