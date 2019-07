Die Belastung ist sehr hoch. Wir müssen davon ausgehen, dass wir viele militärisch genutzte Liegenschaften, also Truppenübungsplätze haben, die seit zirka 150 Jahren beübt werden und die jetzt nach und nach, auch mit der Verkleinerung der Bundeswehr oder dem Abzug von ausländischen Streitkräften, freigegeben werden. Die können nicht einfach so freigegeben werden, sondern die müssen vorher kampfmittelfrei sein.

Personal gibt es genug, aber es ist nicht so, dass ich mit 1.000 Leuten mehr schaffen kann als mit 100. Optimal natürlich schon, aber man muss es alles organisiert ablaufen lassen. Die Belastung der Truppenübungsplätze ist aber sehr unterschiedlich. Es gibt Rand- und Sicherheitsgebiete. Dann gibt es Bereiche, wo die Soldaten üben, aus denen heraus geschossen wird und Bereiche, die das reine Zielgebiet darstellen. Die sind wahrscheinlich am größten belastet.

Die Größe dieser Aufgabe ist sehr schwer einzuschätzen. Der ehemalige brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm hat mal in einer Rede gesagt, es wird ungefähr noch 400 Jahre dauern. Das ist eine Zahl die aufgrund der Belastung und der möglichen Räumaufgabe ermittelt wurde. Diese Zahl würde ich so nicht in den Raum stellen. Aber was wir wissen müssen: Es ist auf jeden Fall eine generationenübergreifende Aktion. Das ist nicht heute und nicht morgen erledigt. Der Truppenübungsplatz Lübtheen würde beispielsweise, wenn er so wie bisher beräumt werden würde, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, etwas 80 bis 120 Jahre dauern.