Im Radebeuler Lößnitzgrund werden am Freitagabend die 28. Karl-May-Festtage eröffnet. Bis Sonntag werden über 50 Veranstaltungen angeboten. Im Mittelpunkt steht diesmal Winnetou, der Häuptling der Apachen, Protagonist des Abenteuerschriftstellers Karl May. Die Fantasiefigur trifft dabei auch auf echte Vertreter des Indianerstammes. Besucher können in Radebeul die ganze May-Welt erkunden - vom Wilden Westen bis zum Orient.