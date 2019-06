Ein Krippenkind aus einer Kita in Dresden-Cotta ist am Wochenende an den Folgen einer Meningokokken-Erkrankung verstorben. Nach Informationen von MDR SACHSEN sind heute Ärzte in der Kita, um die Kinder mit Antibiotika zu versorgen. Die Stadt als Träger der Einrichtung will im Laufe des Tages die Öffentlichkeit informieren. Meningokokken sind Bakterien, die unter anderem eine Gehirnhautzündung auslösen können.