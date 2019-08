Nicht nur Schulanfänger sind in der letzten Ferienwoche in der Oper willkommen. Älteren Grundschülern ab dem 8. Lebensjahr werden beispielsweise die unterschiedlichen Berufe erklärt. Mit Bildern und Videosequenzen tauchen die Kinder in den Alltag von Kassierern, Platzeinweisern oder Maskenbildnern ab. "Hier arbeiten eine Vielzahl an Leuten - etwa 800", erklärt Cathleen Moosche. Außerdem können die Schüler die Oper mit ihren Sinnen erleben. Der farbenreich bemalte Bühnenvorhang kann berührt, den Tönen des Vogelfängers gelauscht und durch bunte Folien geguckt werden.

Als Detektive gehen die Kinder auf eine Schatzsuche durch die Semperoper. Die Hinweise führen zum verschwundenen Amulett der Opernsängerin. Bildrechte: Avantgarde

Während der Tour "Semper und die Detektive" gehen die Kinder auf Schatzsuche. Ein heller Schrei hallt durch die Semperoper. Das Amulett der Opernsängerin ist verschwunden. Ohne ihren Glücksbringer wird die Diva nicht auftreten. Nun sind die Schüler gefordert, das Amulett wiederzufinden. Dafür sind an verschiedenen Stellen in der Semperoper Hinweise versteckt, die es zu entschlüsseln gilt. "Die Tour ist immer unterschiedlich", erklärt Cathleen Moosche. "Unsere Gästeführer verstecken die Hinweise manchmal an Bildern, manchmal an Kerzen. Das können sie ganz individuell bestimmen. Außerdem erzählen sie interessante Fakten zur Opernwelt der heutigen Zeit", so die Initiatorin.